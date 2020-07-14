Klopp ve Mourinho'dan CAS'a Manchester City tepkisi

Jürgen Klopp ve Jose Mourinho, CAS'ın Manchester City'e verilen cezayı kaldırmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Premier Lig'de görev yapan teknik adamlar Jurgen Klopp ve Jose Mourinho, Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) UEFA tarafından Manchester City'ye verilen 2 yıl Avrupa kupalarından men kararını kaldırmasını eleştirdi.

KLOPP: FUTBOL ADINA GÜZEL BİR GÜN DEĞİLDİ

30 yıl sonra Liverpool'a lig şampiyonluğunu kazandıran Alman teknik adam Klopp, düzenlediği basın toplantısında, "Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek olmasından mutluyum ancak dünün futbol için güzel bir gün olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Financial fair-play kurallarının takımları ve rekabeti koruduğunu belirten Klopp, "Bu kurallar başlangıçta kimsenin fazla para harcamaması için güzel bir fikirdi. Kulüpler doğru kaynaklara harcama yaptıklarından emin olmalılar. Umarım financial fair play kuralları kalır, çünkü size gidebileceğiniz ancak geçemeyeceğiniz sınırlar koyar, bu da futbol için güzel." değerlendirmesinde bulundu.

MOURINHO: UTANÇ VERİCİ

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho da CAS'ın Manchester City ile ilgili kararını "utanç verici" olarak yorumladı.

Portekizli teknik adam, "Manchester City eğer suçsuzsa neden 10 milyon euro para cezası aldı. Eğer suçlularsa Avrupa kupalarından men edilmeliler. Suçlu olup olmadıklarını bilmiyorum ama utanç verici bir karar." şeklinde görüş belirtti.