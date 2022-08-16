Klopp'tan Nunez ve Haaland yorumu

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Darwin Nunez ve Erling Haaland hakkındaki tartışmalar üzerine konuştu.

Premier Lig'de sezonun en çok merak edilen bireysel rekabeti Nunez ve Haaland arasındaki rekabet olabilir.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, tüm gözlerin üzerinde olduğu ikili hakkında konuştu.

Klopp, yeni forveti Nunez için yaptığı açıklamada; "5 hafta önce ilk maçına çıktığında, dışarıdan izleyen birisi için iyi oynamıyor gibi görünüyordu. Ancak bizim için durum böyle değildi. İnsanları ne kadar çabuk yargılamaya başlıyoruz değil mi? Bu çılgınlık. Bunu birinin size yaptığını düşünün işteki ilk gününüzün ardından 'Eve git, bir daha gelme' denildiğini düşünün." dedi.

"Futbolda 1 hafta, insan ömrünün 10 yılı gibi"

Klopp, Nunez ve Haaland'ın ilk maçlarındaki eleştiriler üzerine son olarak; "Futbolda bir hafta, bir insan ömrünün 10 yılı gibi." sözlerini sarf etti.