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    Krasnodar, Manuel Fernandes'i serbest bıraktı

    Krasnodar, Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in serbest bırakıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 14:24
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    Krasnodar, Manuel Fernandes'i serbest bıraktı

    Rus ekiplerinden Krasnodar'ın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes, sözleşmesinin bitmesi ile takıma veda etti. 34 yaşındaki oyuncu ay sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle takımdan ayrıldı.

    Krasnodar, yaptığı resmi açıklamada Manuel Fernandes'in ayrıldığını belirtirken kendisine teşekkürlerini ve kariyerinde başarı dileklerini iletti.

    Krasnodar, Manuel Fernandes'i serbest bıraktı #1

    2011-14 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız, bu sezon Krasnodar formasıyla çıktığı 19 maçta 3 gollük katkı sağlamıştı.

    Serbest oyuncu konumuna gelen Manuel Fernandes'in transferde ismi kısa bir süre önce Galatasaray ile anılmaktaydı.

    Krasnodar, Manuel Fernandes'i serbest bıraktı #2

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