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- Kucharski: Lewandowski Real Madrid'e gitmek istedi
Kucharski: Lewandowski Real Madrid'e gitmek istedi
Eski menajeri Cezary Kucharski, Lewandowski'nin bir dönem Real Madrid'e transfer olarak Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak istediğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 15:13
Bayern Münih'in başarılı golcüsü Robert Lewandowski'nin, bir zamanlar Real Madrid'e giderek Cristiano Ronaldo ile yan yana oynamak istediği ortaya çıktı.
Polonyalı futbolcunun eski menajeri Cezary Kucharski, Futbolownia adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Lewandowski, görüşmelerin bir noktasında artık Bayern Münih ile sözleşme uzatmak istemedi. Bunun yerine Ronaldo orada olduğu için Real Madrid'e gitmek istedi."