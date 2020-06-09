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    Küme düşürülen Toulouse ve Amiens yeniden Ligue 1'e çıktı

    Fransa Ulusal Mahkemesi, nisan ayında iptal edilen Ligue 1'de küme düşürülen Toulouse ve Amiens'ın taleplerini haklı buldu ve iki takımın da ligde kalmasına karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 17:39
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    Küme düşürülen Toulouse ve Amiens yeniden Ligue 1'e çıktı

    Koronavirüs nedeniyle iptal edilen Fransa Ligue 1'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Fransa Ulusal Mahkemesi, 28. hafta maçları itibarıyla olduğu gibi tescil edilen ve son iki sırada yer alan Toulouse ve Amiens'ın küme düşmesi ile sonuçlanan sezon hakkında, iki kulübün talepleri haklı bulundu.

    GELECEK SEZON DA LİGUE 1'DE OLACAKLAR

    Buna göre iki takım da küme düşürülmeyecek ve gelecek sezon Ligue 1'de mücadele etmeye devam edecek.

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