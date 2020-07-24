Kutlamalar sırasında Fabinho'nun evi soyuldu

Beklediği şampiyonluğa erişen Liverpool'un önemli oyuncusu Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamalarında hırsızların hedefindeydi. Tecrübeli ismin mücevherleri ve arabası çalındı.

Premier Lig şampiyonu Liverpool, uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutluyor. Takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'ya ise kutlamalar sonrasında kötü bir sürpriz vardı.

MÜCEVHERLERİ VE ARABASI SOYULDU

Deneyimli futbolcunun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları kaydedildi.

Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool, çarşamba günü Chelsea ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı.