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    Kylian Mbappe, arkadaşsız kaldı

    Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, iddialara göre arkadaşsız kaldı. Ünlü futbolcu, bunun için değişik yöntemlere başvurmaya karar verdi.
    • 13.10.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 18:20
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    Kylian Mbappe, arkadaşsız kaldı

    Paris Saint Germain'in 2018 yılında 180 milyon euro ödeyerek Monaco'dan transfer ettiği Kylian Mbappe, sezon başında Real Madrid'in kapısından dönmüş ve PSG ile sözleşme uzatmıştı.

    Partiye gelenlere 1000 euro dost ikramiyesi verecek

    Get French Football News'in haberine göre dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mbappe, arkadaş arıyor.

    Kazandığı milyonlarca euroya rağmen hiç yakın arkadaşı olmayan Mbappe, villasındaki partiye gelecek kişilere 1000 euro dost ikramiyesi verecek. Ünlü futbolcunun bu teklifi, Fransa'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

    Kylian Mbappe, arkadaşsız kaldı #1

    Mbappe, 3 yıl için 600 milyon euro kazanacak

    PSG ile sezon başında 3 yıl için 600 milyon euro kazanacağı sözleşmeye imza atan Kylian Mbappe'in, Fransız temsilcisinde mutsuz olduğu ve ayrılmayı düşündüğü gündeme gelmişti.

    Kylian Mbappe, arkadaşsız kaldı #2


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