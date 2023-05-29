Kylian Mbappe: Gelecek yıl da Paris Saint-Germain'de oynayacağım Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, kazandığı ödülün ardından gelecek sezon Fransız ekibinde kalacağını açıkladı.

Fransa Ligue 1'in 37. hafta mücadelesinde Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'de Fransız yıldız Kylian Mbappe, üst üste 4. kez Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilerek bunu başaran ilk oyuncu oldu.

"Leo Messi'ye çok teşekkür ediyorum"

Ödül töreninde konuşan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemin en önemli turnuvasına bu şekilde adımı yazdırabilmek harika bir his. Harika bir sezon geçiren Lens takımını ve Lille'e çok yardımcı olan Jonathan David'i de tebrik ediyorum. Ayrıca Leo Messi'ye çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldu."

"Gelecek yıl da Paris Saint-Germain'de oynayacağım"

Kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulunan Mbappe, şunları söyledi:

"Gelecek yıl da Paris Saint-Germain'de oynayacağım. Kulüp ile bir sözleşmem ve bu sözleşmenin sonuna kadar burada oynayacağım."

24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla Ligue 1'de çıktığı 33 resmi maçta 28 gol 6 asist kaydetti.