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    Kylian Mbappe, rakip futbolcuya cinsel organını gösterdi

    PSG'nin yıldızı Mbappe, Auxerre maçı bitiminde soyunma odası koridorlarında rakibin genç oyuncusu Kays Ruiz-Atil'e dönere uygunsuz bir hareket yaptı.
    • 14.11.2022 - 13:19
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    Kylian Mbappe, rakip futbolcuya cinsel organını gösterdi

    Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Auxerre'i konuk etti. Ligin zirvesinde yer alan ev sahibi ekip rakibini 5-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

    PSG'nin gollerini 11. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Carlos Soler, 57. dakikada Achraf Hakimi, 81. dakikada Renato Sanchez ve 84. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

    Kylian Mbappe, rakip futbolcuya cinsel organını gösterdi #1

    Cinsel organını gösterdi

    Fransız devinin sahasında Auxerre'i Parc des Princes'da 5-0 mağlup etmesinden çok maç sonu soyunma odası koridorlarında yaşananlar daha çok konuşuldu.

    Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları soyunma odası koridorlarına doğru yöneldi. Mbappe, koridorda kendi soyunma odasına doğru yürürken, kadroda yer almayan Auxerre'in genç oyuncusu Kays Ruiz-Atil ile karşılaştı.

    Mbappe, 20 yaşındaki oyuncuya dönerek cinsel organını tuttu. Kays Ruiz-Atil, Fransız golcünün bu skandal hareketine karşılık vermedi. Mbappe de doğrudan kendi soyunma odasına girdi.

    Kylian Mbappe, rakip futbolcuya cinsel organını gösterdi #2

    Kays Ruiz de Instagram'dan paylaştı

    Mbappe, kendisi hakkında açıklamalar yaptığı için Kays Ruiz-Atil'e bu hareketi yaptığı iddia edildi.

    Soyunma odası koridorlarında yaşanan bu olay basına da yansıdı. Fransa Futbol Federasyonu'nun görüntüleri inceleyerek Kylian Mbappe'ye büyük bir ceza vermesi bekleniyor.

    Kays Ruiz-Atil, Kylian Mbappe'nin yaptığı hareketi kendisine ait Instagram hesabından üzerine 'Söylenti' notuyla paylaştı. Bu hikayeyi alıntılayan Mbappe ise gülme emojisiyle yanıt verdi.

    Kylian Mbappe, rakip futbolcuya cinsel organını gösterdi #3


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