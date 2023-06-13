Kylian Mbappe sözleşme yenilemeyeceğini doğruladı

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'yle yollar bu yaz ayrılabilir.

AFP'ye yaptığı açıklamada Kylian Mbappe, takımla sözleşme yenilemeyeceğini yöneticilere ilettiğini söyledi.

Yıldız futbolcu açıklamasında şunları dedi:

"PSG ile sözleşme uzatma konusunda hiçbir görüşme yapmadım. Yönetim, kontratımı 2024'ten sonrasına uzatmama kararım konusunda 15 Temmuz 2022'de bilgilendirildi. Mektubu ise onlara zaten daha önce iletmiş olduğum bu kararımı doğrulamak için gönderdim."