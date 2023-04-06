Kylian Mbappe'den PSG yönetimine sert sözler PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, kulübün tanıtım kampanyası için hazırladığı videoda izni olmadan görüntülerinin kullanılmasının doğru olmadığını belirtti.

Fransa Ligue 1'de yoluna lider olarak devam etmesine rağmen son 2 lig maçını kaybeden PSG'de Kylian Mbappe krizi yaşanıyor.

Paris Saint Germain'in 2023-2024 sezonu için yayınladığı tanıtım videosunda Kylian Mbappe'ye de yer verilirken yıldız futbolcu bu durumdan rahatsız olduğunu açıkladı.

"Bu videoyu desteklemiyorum"

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yayınlanan bu videoya katılmıyorum. PSG büyük bir kulüp ve aile ama Kylian Saint Germain değil. Kulübün pazarlama toplantısında bunun basit bir röportaj olduğu söylendi. Bu videoyu desteklemiyorum. İmaj haklarım için mücadele ediyorum."

31 gol ve 7 asist yaptı

2017-2018 sezonundan bu yana PSG formasını giyen Kylian Mbappe, bu sezon takımıyla 34 karşılaşmaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 31 gol ve 7 asistle oynadı.