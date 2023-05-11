La Liga Başkanı: Busquets'in ayrılığı, Messi'nin geri dönmesi için bir başlangıç La Liga Başkanı Javier Tebas Barcelona'dan sezon sonunda ayrılacak Sergio Busquets'le ilgili, "Busquets'in ayrılığı, Messi'nin geri dönmesi için bir başlangıç. Ancak sona ulaşmak için daha metrelerce yol gitmeleri gerekiyor." dedi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın mali durumu ve Lionel Messi'nin transferi için konuştu.

Tebas açıklamasında, Busquets'in ayrılığı Messi'nin kaydedilebilmesi için bir başlangıç olsa da henüz bu transferin gerçekleşmesi için onay vermediğini belirtti.

"Busquets'in ayrılığı, Messi'nin geri dönmesi için bir başlangıç"

İspanya'da yayın yapan COPE'a açıklamalarda bulunan Tebes, şu ifadeleri kullandı:

"Busquets'in ayrılığı, Messi'nin geri dönmesi için bir başlangıç. Ancak sona ulaşmak için daha metrelerce yol gitmeleri ve ekonomik olarak kontrolü sağlamaları gerekiyor."

"Barcelona'nın geleceği tek bir oyuncunun ayrılığına bağlı değil"

Barcelona'nın ekonomik durumu hakkında konuşan Tebes, şu açıklamayı yaptı: