La Liga'dan Barcelona'ya para cezası

La Liga yönetimi, finansal fair play kurallarını ihlal eden Barcelona'ya 800 bin euro para cezası verdi.

İspanya La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid'in önünde liderlik koltuğunda oturan Barcelona'ya La Liga'dan ceza geldi.

Katalonya bölgesindeki yerel gazetelerden ARA'da yer alan haberde, Barcelona'nın 2021-22 sezonunda maaş limitini aştığı ve La Liga yönetiminin bu sebeple 800 bin euro para cezası verdiği belirtildi.

"Maaşları düşürmek zorundalar"

La Liga Başkanı Javier Tebas daha önce İspanyol basınına verdiği demeçte, "Bu sezon kurallara takılmadılar ama bir sonraki dönemde bu mümkün değil. Maaş tablosunu düşürmek zorundalar. 500 milyon euroluk bir bütçeyle devam edemezler." ifadelerini kullanmıştı.