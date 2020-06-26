Lampard: Guardiola ve Klopp farklı sınıftalar

Chelsea menajeri Frank Lampard, Manchester City galibiyetinin ardından Guardiola ve Klopp hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

Manchester City'yi 2-1 mağlup edip Liverpool'un Premier Lig'in bitmesine yedi hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesini sağlayan Chelsea'de menajer Frank Lampard maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BT Sport' a konuşan Lampard, "Zor oldu. City gibi kaliteli bir ekiple karşı karşıya geldiğinizde de böyle olması normal. Benim için futbol oynama biçimleri açısından en iyi onlar, izlemesi harika" ifadelerini kullandı.

''FARKLI SINIFTALAR''

"Pep Guardiola ve Jürgen Klopp farklı sınıftalar," diyen Lampard, "Liverpool bunun sonucu olarak bu gece ligi kazanıyor" yorumunu yaptı.

Galibiyeti de değerlendiren Lampard, "Denemek ve sonuç almak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorunda kaldık. Defansif olarak çok, çok sıkı çalıştık ve hücumda daha iyi şanslar yaratarak kazanmayı başardık" şeklinde konuştu.