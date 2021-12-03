Euro
15.5359
0.17%
Dolar
13.7413
0.57%
Altın
784.45
0.69%
Borsa
1.91
1.61%
Bitcoin
780.001
0.56%
BTXN Coin
52.01
2.44%
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Laporta: İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi'ne dönmek istiyor

    Barcelona Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi projesinden çekilen İngiliz kulüplerinin geri dönmek istediğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 18:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Laporta: İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi'ne dönmek istiyor

    Avrupa'da Süper Lig tartışmaları Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın sözleriyle yeniden gündemde.

    Avrupa'da 12 öncü kulüp tarafından ortak bildiriyle kurulan Süper Lig projesi kısa süre içinde futbol kamuoyundan büyük tepki toplamıştı.

    Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi önemli kulüplerin öncülük ettiği proje tepkilerin rafa kalktı.

    Laporta: İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi ne dönmek istiyor #1

    “GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR”

    İngiliz kulüplerinin tamamı Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurmuştu. Ancak Laporta'ya göre bu kulüpler geri dönmek istiyor.

    Els Matins'e konuşan Laporta, "Premier Lig kulüpleri siyasal nedenlerden dolayı Süper Lig'den çekildi. Ancak geri dönmek istiyorlar." dedi.

    Laporta: İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi ne dönmek istiyor #2

    3 KULÜP KALDI

    Avrupa futbolunda büyük ses getiren Süper Lig projesi, 12 kurucu kulüp tarafından açıklanmış ve kamuoyu tepkisinin ardından üyelerin sayısı 3'e düşmüştü.

    Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in kurulması için öncülük ettiği proje, UEFA organizasyonlarından ayrılacak kulüplere daha yüksek gelir taahhüt ediyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir