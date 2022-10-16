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Leeds United - Arsenal karşılaşması kesintiye uğradı
Leeds United-Arsenal maçında hakem ile VAR arasında iletişim kurulamaması sebebiyle, hakemler ve oyuncular 11. dakikada soyunma odasına gitti. Maç uzun bir aranın ardından yeniden başladı.
- 16.10.2022 - 16:42
- Güncelleme : 16.10.2022 - 16:53
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leeds United ile Arsenal karşı karşıya geliyor.
Maçın oynandığı sırada VAR sisteminde çıkan arıza nedeniyle henüz 2. dakikada karşılaşma durduruldu.
Hakem, oyuncuları soyunma odasına gönderdi
Leeds United-Arsenal maçında hakem ile VAR arasında iletişim kurulamaması sebebiyle, hakemler ve oyuncular 11. dakikada soyunma odasına gitti.
Karşılaşma uzun beklemelerin ardından kaldığı yerden yeniden başladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)