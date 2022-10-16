Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.648
0.24%
BTXN Coin
9.51
-0.93%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Leeds United - Arsenal karşılaşması kesintiye uğradı

    Leeds United-Arsenal maçında hakem ile VAR arasında iletişim kurulamaması sebebiyle, hakemler ve oyuncular 11. dakikada soyunma odasına gitti. Maç uzun bir aranın ardından yeniden başladı.
    • 16.10.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Leeds United - Arsenal karşılaşması kesintiye uğradı

    İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leeds United ile Arsenal karşı karşıya geliyor.

    Maçın oynandığı sırada VAR sisteminde çıkan arıza nedeniyle henüz 2. dakikada karşılaşma durduruldu.

    Hakem, oyuncuları soyunma odasına gönderdi

    Leeds United-Arsenal maçında hakem ile VAR arasında iletişim kurulamaması sebebiyle, hakemler ve oyuncular 11. dakikada soyunma odasına gitti.

    Karşılaşma uzun beklemelerin ardından kaldığı yerden yeniden başladı.

    Leeds United - Arsenal karşılaşması kesintiye uğradı #1

    Leeds United - Arsenal karşılaşması kesintiye uğradı #2

    Leeds United - Arsenal karşılaşması kesintiye uğradı #3

    Leeds United - Arsenal karşılaşması kesintiye uğradı #4

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


    Amasya'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
    3. Sayfa

    Amasya'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası
    Gündem

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası

    Black Friday nedir? 2022 Black Friday Efsane Cuma ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?
    Yaşam

    Black Friday nedir? 2022 Black Friday Efsane Cuma ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

    Görüş Bildir