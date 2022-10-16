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Leeds United - Arsenal karşılaşması kesintiye uğradı

Leeds United - Arsenal karşılaşması kesintiye uğradı

Leeds United-Arsenal maçında hakem ile VAR arasında iletişim kurulamaması sebebiyle, hakemler ve oyuncular 11. dakikada soyunma odasına gitti. Maç uzun bir aranın ardından yeniden başladı.