Leeds United, Isla'ya talip oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mauricio Isla'ya, Leeds United'ın ilgisi var. Marcelo Bielsa'nın Şili'den tanıdığı tecrübeli sağ bek, Ada'ya transfer olabilir.

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'e dönmeyi başarmışken yeni sezonda kalıcı olmak adına iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Bu doğrultuda menajer Marcelo Bielsa'nın, son olarak Fenerbahçe forması giyen eski oyuncularından Mauricio Isla'yı kadroya katabileceği belirtildi.

BIELSA, CAVANI VE ZLATAN'I DA İSTİYOR

The Sun'a göre; Bielsa'nın cazibesi, birçok yıldız oyuncuyu takıma getirebilir. Bunların başında ise Zlatan Ibrahimovic ve Edinson Cavani geliyor. Arjantinli hoca, eski öğrencilerini de transfer etmek istiyor.

ISLA'YI ŞİLİ'DEN TANIYOR

2007-2011 yılları arasında Şili Milli Takımı'nı çalıştıran Bielsa, Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan ve Süper Lig ekiplerinin de gündeminde olduğu iddia edilen kaleci Claudio Bravo ile Fenerbahçe'den ayrılan sağ bek Mauricio Isla'yı kadroya katabilir.