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- Leeds United, Tottenham'ı 3 golle mağlup etti
Leeds United, Tottenham'ı 3 golle mağlup etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinin mücadelesinde Leeds United, konuk ettiği Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.
- AA
- 08.05.2021 - 17:07
- Güncelleme : 08.05.2021 - 17:11
Ligin 35. hafta karşılaşmasında, bu sezon Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen takımlardan Tottenham, Elland Road Stadı'nda Leeds United'ın konuğu oldu.
LEEDS 3-1 KAZANDI
Leeds United, 13. dakikada Stuart Dallas, 42. dakikada Patrick Bamford ve 84. dakikada Rodrigo'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Tottenham'ın tek gülünü, 25. dakikada Heung-Min Son kaydetti.
Bu sonuçla Tottenham 56 puanda kalırken, Leeds United ise puanını 50'ye yükseltti.