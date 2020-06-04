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    Leicester City, Çağlar'la görüşmelerini şimdilik durdurdu

    Brendan Rodgers, salgın süreci nedeniyle Çağlar ve Maddison'ın sözleşme görüşmelerinin, daha sonra devam ettirilmek üzere askıya alındığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 16:04
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    Leicester City, Çağlar'la görüşmelerini şimdilik durdurdu

    Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme için görüştüklerini, fakat salgın nedeniyle bu görüşmelerin geçici süreliğine durdurulduğunu söyledi.

    Bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Çağlar'ın adı, Manchester City ve Liverpool başta olmak üzere birçok Avrupa deviyle anılıyor. Leicester, 24 yaşındaki stoperle yeni sözleşme yaparak Türk yıldızı bir süre daha takımda tutma niyetinde.

    ''GÖRÜŞMELERE DAHA SONRA DEVAM EDECEĞİZ''

    Rodgers, basın mensuplarının Çağlar ve James Maddison'la ilgili sözleşme sorularına, "Bu oyuncuların sözleşme yenileme görüşmelerini şimdilik durdurduk. Daha sonra devam edeceğiz." yanıtını verdi.

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