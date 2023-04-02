Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig'de 28 maça çıkan Leicester City'de işler yolunda gitmiyor. Topladığı 25 puanla 19. sırada küme düşme hattında yer alan Leicester'da bir ayrılık yaşandı.
İngiliz ekibi, takımı 4 senedir çalıştıran teknik direktör Brendan Rodgers ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı.
Rodgers ile yollar ayrıldı
Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşmayla Rodgers ile yolların ayrıldığı belirtildi.
2019 yılından bu yana Leicester City'de görev alan 50 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü oynatmayarak tepki çekmişti.