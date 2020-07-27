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    Leicester Cityli Vardy, Premier Lig'in en yaşlı gol kralı

    Leicester Cityli Vardy, Premier Lig'in en yaşlı gol kralı

    İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlanırken, Leicester City'nin 33 yaşındaki İngiliz oyuncusu Vardy, 23 golle ligin en yaşlı gol kralı oldu.
    • AA
    • 27.07.2020 - 05:57
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    Leicester Cityli Vardy, Premier Lig'in en yaşlı gol kralı

    İngiltere 1. Ligi'nde 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

    JAMİE VARDY, 23 GOLLE GOL KRALI

    Leicester City'de forma giyen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, attığı 23 golle 2019-2020 sezonunda gol kralı olarak altın ayakkabıyı aldı.

    Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı olarak, Premier Lig'de altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etti.

    Leicester Cityli Vardy, Premier Lig'in en yaşlı gol kralı #1

    DROGBA'YI GEÇTİ

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, 2009-2010 sezonunda Chelsea ile 32 yaşında gol kralı olarak altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını elinde tutuyordu.

    Leicester Cityli Vardy, Premier Lig'in en yaşlı gol kralı #2

    Vardy'yi en çok gol atan futbolcular sıralamasında Arsenallı Pierre Emerick Aubameyang (22 gol), Southamptonlı Danny Ings (22 gol), Manchester Cityli Raheem Sterling (20 gol) ve Liverpoollu Muhammed Salah (19) takip etti.

    Leicester Cityli Vardy, Premier Lig'in en yaşlı gol kralı #3

    PREMİER LİG'E YÜKSELECEK 3. TAKIM BELLİ OLUYOR

    İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United ve West Bromwich Albion, geçen haftalarda Premier Lig'e çıkan takımlar olmuştu.

    Premier Lig'e yükselecek 3. takım, Brentford, Cardiff City, Fulham ve Swansea ekipleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

    Norwich City'nin ardından, Premier Lig'de oynanan son hafta karşılaşmalarından sonra Watford ve Bournemouth küme düşmüştü.

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