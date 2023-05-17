Leonardo Bonucci emekli olacağı tarihi duyurdu İtalyan devi Juventus'un efsane isimlerinden olan deneyimli savunmacı Leonardo Bonucci, gelecek sezon futbol kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

Juventus formasıyla 500. maçına çıkan Leonardo Bonucci, önümüzdeki sene futbolu bırakacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı formayla 13 yıllık serüvenin ardından 500. maçını geride bırakmasıyla Juventus, resmi hesabından Bonucci'yi onurlandıran bir dizi video paylaştı.

"Juventus'ta yaptıklarım için gerçekten onur duyuyorum"

Bu videolarda yer alan konuşmasında 36 yaşındaki efsane, "Seneye kramponlarımı astığımda bir savunma döneminin sonuna gelmiş olacağız. Juventus'ta yaptıklarım için gerçekten onur duyuyorum." sözlerini kullandı.

Barzagli ve Chiellini ile beraber bir döneme damgasını vuran stoper, İtalya'da 2010 yılından beri 2017-2018 sezonundaki Milan serüveni dışında sadece Juventus için top koşturdu.