Lewandowski: Real Madrid'e gitmediğim için pişman değilim

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski, Real Madrid'i reddetme kararının arkasında durduğunu söyledi.

2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e transfer olan Robert Lewandowski, Bavyera ekibinin formasıyla çıktığı 284 maçta 239 gol kaydetti, 37 de asist yaptı.

Bundesliga'nın 2019-20 sezonunu da attığı 34 golle gol kralı olarak tamamen Lewandowski, 2018 yılında Bayern Münih'te mutlu olduğu için Real Madrid'i reddettiğini açıkladı.

''MÜNİH'TE ÇOK MUTLUYUM''

Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'nun yerine düşündüğü Polonyalı golcü, Sport Bild'e yaptığı açıklamada "Çok fazla spekülasyon ortaya atıldı. Real Madrid harika bir kulüp ama Bayern'de kalmayı tercih ettim. Bundan da pişman değilim. Burada bir aile gibiyiz. Münih'te çok mutluyum. Kendimi tamamen buraya ait hissediyorum. Bütün kulübün de arkamda olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.