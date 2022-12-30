Liam Rosenior'dan Ozan Tufan açıklaması

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Ozan Tufan'a bir teklif gelmediğini ve transferinde gelişme olmadığını belirtti.

24 haftası geride kalan İngiltere Champonship'te 7 galibiyet 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 21. basamakta yer alan Hull City'de takımın İngiliz çalıştırıcısı Liam Rosenior, ligin 25. haftasında Birmingham ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Fenerbahçe'den kadroya katılan milli oyuncu Ozan Tufan'ın geleceği hakkında konuştu.

"Benim duyduğum bir şey yok"

Rosenior, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim." dedi.

Hull City'de 4 gol attı

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Hull City formasıyla 14'ü ilk 11 olmak üzere 21 karşılaşmaya çıktı. Ozan, bu maçlarda 4 gol kaydetmeyi başardı.