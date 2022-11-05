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    Liam Rosenior'dan Ozan Tufan kararı

    Hull City'de yeni teknik direktörün belli olması sonrası Ozan Tufan için adeta gün doğdu. Yeni teknik direktör Liam Rosenior tecrübeli futbolcuyu ilk 11'e monte etmek istiyor.
    • 05.11.2022 - 09:52
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    Liam Rosenior'dan Ozan Tufan kararı

    Hull City'de yaşanan teknik direktör gelişmesi sonrası gözler Ozan Tufan'a çevrilmiş durumda. Takımın yeni hocası Liam Rosenior, bir süredir kadroya girmekte zorlanan Ozan Tufan'ı direkt olarak 11'e monte edecek.

    38 yaşındaki teknik adam Liam Rosenior, kısa süreli kariyerinde bir tek Derby City'de geçici olarak hocalık görevi yaptı.

    Bu dönemde 12 maça çıkan ve 7 galibiyet 2 beraberlik elde eden genç çalıştırıcı, 4-2-3-1 sistemini benimseyen bir isim. Hull City'de de aynı şekilde devam etmeyi düşünen Rosenior'un ilk hamlesinin orta sahayı Ozan Tufan'a emanet etmek olacağı öğrenildi.

    Hull City kariyerinde 17 maça çıkan ve 3 gole imza atan Ozan, hırslı oyunuyla taraftarların gözüne girmeyi başarmıştı. Milli Takım'da da forma giyen 27 yaşındaki başarılı orta sahanın, cumartesi günü Millwall ile deplasmanda oynanacak maçta ilk 11'de görev alması bekleniyor.

    Liam Rosenior dan Ozan Tufan kararı #1

    Acun Ilıcalı özel olarak istemişti

    Takımın sahibi Acun Ilıcalı'nın özel isteğiyle sezon başı Fenerbahçe'den 3 milyon euro bedelle transfer edilen Ozan Tufan, Şota Arveladze döneminde takımın değişilmezlerinden biri olmuştu.

    Şota'nın ayrılışı sonrası ise gözden düşen Ozan, son 4 maçın 3'ünde oyuna sonradan girdi ve çok fazla süre bulamadı. Başarılı orta sahanın Liam Rosenior döneminde kendini bulması bekleniyor.

    Liam Rosenior dan Ozan Tufan kararı #2


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