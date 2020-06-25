- En Son Haber
- Dünyadan futbol Haberleri
- Lider Liverpool, Cyrstal Palace'a top oynatmadı
Lider Liverpool, Cyrstal Palace'a top oynatmadı
- AA
- 25.06.2020 - 06:44
Anfield Stadı'nda maça hızlı başlayan Liverpool, 23. dakikada Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın 44. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.
Maçın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü koruyan Liverpool, Fabio Tavares'in 55. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Sadio Mane'nin 69. dakikada attığı golle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
LİVERPOOL, RAKİBİNE TOP OYNATMADI
Maç sonu istatistiklerine göre Crystal Palace oyuncuları, Liverpool ceza sahasında topa dahi dokunamadı.
Bu sonuçla Liverpool puanını 86'ya yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.
MANU'DA MARTİAL HATTRİCK YAPTI
İngiltere Premier Lig'deki diğer maçta, Manchester United, Sheffield United'ı 3-0 yendi.
Manchester United'ın gollerini 7, 44 ve 74. dakikalarda Fransız futbolcu Anthony Martial attı.
Manchester ligdeki puanını 49'a yükseltti, Sheffield United ise 44 puanda kaldı.