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    Lider Liverpool, Cyrstal Palace'a top oynatmadı

    İngiltere Premier Lig'in 31. hafta maçında Liverpool, sahasında ağırladığı Crystal Palace'a şans vermeyerek 4-0'lık bir skorla galip geldi.
    • AA
    • 25.06.2020 - 06:44
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    Lider Liverpool, Cyrstal Palace'a top oynatmadı #1

    Anfield Stadı'nda maça hızlı başlayan Liverpool, 23. dakikada Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti.

    Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın 44. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

    Maçın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü koruyan Liverpool, Fabio Tavares'in 55. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.

    Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Sadio Mane'nin 69. dakikada attığı golle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

    Lider Liverpool, Cyrstal Palace'a top oynatmadı #2

    LİVERPOOL, RAKİBİNE TOP OYNATMADI

    Maç sonu istatistiklerine göre Crystal Palace oyuncuları, Liverpool ceza sahasında topa dahi dokunamadı.

    Bu sonuçla Liverpool puanını 86'ya yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.

    Lider Liverpool, Cyrstal Palace'a top oynatmadı #3

    MANU'DA MARTİAL HATTRİCK YAPTI

    İngiltere Premier Lig'deki diğer maçta, Manchester United, Sheffield United'ı 3-0 yendi.

    Manchester United'ın gollerini 7, 44 ve 74. dakikalarda Fransız futbolcu Anthony Martial attı.

    Manchester ligdeki puanını 49'a yükseltti, Sheffield United ise 44 puanda kaldı.

    Lider Liverpool, Cyrstal Palace'a top oynatmadı #4

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