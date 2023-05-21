Lille taraftarından Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille, Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın başlama vuruşunu ise bir dönem Lille'de forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz yaptı.

Fransa Ligue 1'in 36. hafta mücadelesinde Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan maçı Lille 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Jonathan David ve 72. dakikada Jonathan Bamba kaydetti. Marsilya'nın tek golü 29. dakikada Jonathan Clauss'tan geldi.

Marsilya forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.

Lille 2 maç sonra kazandı

Marsilya ligde oynadığı son 5 maçta 2. mağlubiyetini yaşadı. Lille ise 2 maç sonra galibiyet aldı.

Alınan bu galibiyetle birlikte Lille puanını 63'e çıkardı ve Avrupa Ligi için umudunu sürdürdü. Marsilya ise 73 puanda kaldı. 1 maçı eksik olan PSG ile arasındaki puan farkı 8 oldu.

Burak Yılmaz taraftarları selamladı

Mücadele öncesinde ise 2020-2021 sezonundan 2022-2023 sezonuna kadar Lille forması giyen ve ekiple Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz, karşılaşma öncesinde sembolik başlama vuruşu yaptı ve taraftarları selamladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)