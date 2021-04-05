Koronavirüse yakalanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için kulübü Lille, paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. İkinci kez virüse yakalanan Yazıcı, PSG maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

Futbolcu arkadaşları, PSG maçında atılan golün ardından "Yusuf bu senin" için sözleriyle golün sevincini kutlamıştı.

LİLLE'DEN YAZICI'YA DESTEK PAYLAŞIMI

Lille takımı, sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak "Bu senin için @yaziciyusuf97 Lille oyuncularından YY gol sevinci Ona desteğinizi gösterin! #PSGLOSC" ifadelerini kullandı.

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı İZLE

