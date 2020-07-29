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    Lingard: Ronaldo futbolun Michael Jordan'ı

    Manchester United oyuncusu Jesse Lingard, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 10:28
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    Lingard: Ronaldo futbolun Michael Jordan'ı

    Manchester United oyuncusu Jesse Lingard, bir dönem Manchester United'de de oynayan şu anda kariyerine Juventus'ta devam eden Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

    Lingard, eski Manchester United yıldızı için Chicago Bulls'un efsanesi Jordan'la benzerlikler kurdu.

    "O FUTBOLUN JORDAN'I"

    Büyük bir basketbol takipçisi olan Lingard; "Jordan'a futbolda benzeyen birini söyleyeceksem, o isim Cristiano Ronaldo olur. Birçok kulüpte yer aldı ve birçok kupa kazandı. Bence Ronaldo, futbolun gerçek ikonu ve Michael Jordan'ı." dedi.

    Lingard sözlerinin devamında; "Ronaldo, Manu'ya ilk kez geldiğinde 11-12 yaşlarındaydım. Bize yetenek hareketleri gösteriyordu. Onu ilk kez o zaman gördüm. Ona karşı birkaç kez oynadım. Yetenekleri ve sahaya koydukları inanılmazdı." dedi.

    Lingard: Ronaldo futbolun Michael Jordan'ı #1

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