Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
490.842
-0.28%
EXEN Coin
22.81
-1.93%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Lionel Messi 7 maçtır El Clasico'da gol atamıyor

    Barcelona'nın süper yıldız Lionel Messi, daha önce 26 kez yaptığının aksine son 7 maçtır El Clasico'larda gol atamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lionel Messi 7 maçtır El Clasico'da gol atamıyor

    Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından çıktığı 7 "El Clasico"da da fileleri havalandıramadı.

    Lionel Messi 7 maçtır El Clasico da gol atamıyor #1

    YİNE YOKLARI OYNADI

    Arjantinli yıldız, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi biteceği ve kulüpte devam edip etmeyeceği belirsizliğinin sürdüğü sezonda El Clasico'larda taraftarlarını mutlu edemedi. Real Madrid'e karşı tarihin en çok El Clasico'sunu oynayan Messi, daha önce Real Madrid ağlarına 26 gol bırakmıştı.

    33 yaşındaki Arjantinli süper yıldız, La Liga'da 19 maçlık namağlup serisi yakaladıkları bu sezon attığı 23 golle gol krallığının zirvesinde bulunuyor.

    Lionel Messi 7 maçtır El Clasico da gol atamıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir