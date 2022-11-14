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    Lionel Messi, Dünya Kupası için Katar'da

    Lionel Messi, Dünya Kupası için Katar'da

    Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası için geldiği Katar'da büyük bir coşkuyla karşılandı.
    • 14.11.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 13:05
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    2022 Katar Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kaldı. Bununla birlikte Dünya Kupası’nda mücadele edecek takımların kafileleri Katar’a gelmeye başladı.

    Dünya Kupası için Katar’a gelen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi de Katar’da büyük bir coşkuyla karşılandı.

    Katarlı futbolseverler, dünyaca ünlü yıldıza büyük ilgi göstererek fotoğraf çekilmeye çalıştı.

    İşte o fotoğraf...

    Lionel Messi, Dünya Kupası için Katar da #1


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