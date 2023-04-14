Lionel Messi: Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi kariyeriyle alakalı, "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum" dedi.

Paris Saint-Germain ve Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, geleceği hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Arjantinli süper star, katıldığı bir reklam çekiminde geleceğiyle ilgili net bir karar vermediğini söyledi.

"Tanrı nasıl isterse öyle olacak"

Messi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak."

Barcelona'ya dönebilir

Dünya yıldızının adın son günlerde efsanesi olduğu eski takımı Barcelona, ile anılıyor. Messi'yle aynı zamanda MLS ve Arabistan takımları olmak üzere birçok takım ilgileniyor.