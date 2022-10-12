Lionel Messi, Kit Harington ile fotoğraf çektirdi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, PSG-Benfica maçını izlemeye gelen Kit Harington ile fotoğraf çektirdi. Arjantinlinin, Jon Snow karakterinin koyu bir hayranı olduğu öğrenildi.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak ün salan Lionel Messi, PSG'nin evinde Benfica ile oynadığı Devler Ligi karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle yer alamadı.

Mücadeleyi tribünden seyreden Arjantinli futbolcu ve eşi Antonella Roccuzzo, maçın bitiş düdüğünün ardından Taht Oyunları dizisinin efsane karakteri Jon Snow'u canlandıran Kit Harington ile fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf viral oldu

Messi'nin, PSG-Benfica maçını tribünden takip eden ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirmesi sosyal medyada da viral oldu. Arjantinli yıldızın, koyu bir Taht Oyunları izleyicisi olduğu da gelen haberler arasında.