Lionel Messi, La Liga rekoru kırdı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Mallorca deplasmanında attığı golle La Liga'da üst üste 12 sezonda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından La Liga'da maçlar başladı. Ezeli rakibi Real Madrid ile şampiyonluk için çekişen Barcelona, 28. hafta maçında deplasmanda Mallorca'yı 4-0 yendi.

Takımın süper yıldızı Messi maçtaki iki asistini son dakikada attığı golle süsledi. Bu sezonki 20. golüne ulaşan 32 yaşındaki forvet, böylece La Liga'da üst üste 12 sezonda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

14 ASİSTLE DE ZİRVEDE

Braithwaite ve Jordi Alba'nın gollerinde pası veren isim olan Messi, 14 asist ile bu alanda da zirvede yer alıyor.