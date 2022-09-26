Lionel Messi: Mbappe bir canavar

Paris Saint-Germain'in Arjantinli süperstarı Lionel Messi, takım arkadaşları Kylian Mbappe ve Neymar için konuştu.

Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi, özel bir röportaj verdi. Arjantinli yıldız, röportajında takım arkadaşları Kylian Mbappe ve Neymar için de konuştu.

Messi, Mbappe için, "Kylian farklı bir oyuncu, o bir canavar, birebir pozisyonlarda çok güçlü, çok hızlı, harika bir gol atma duygusu var. Çok komple bir oyuncu ve bence bunu yıllardır gösteriyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde en iyilerden biri olacağından eminim." dedi.

"Neymar'la oynamayı seviyorum"

35 yaşındaki futbolcu, bir diğer takım arkadaşı Neymar ile olan ilişkisi için gelen soruya ise, "Birbirimizi ezbere tanıyoruz. Barcelona'da birlikte oynamaktan gerçekten keyif aldık. Barcelona'da biraz daha kalmamızı isterdim ama hayat bizi Paris'te yeniden buluşturdu. Birlikte oynadığımız için mutluyuz. Onunla oynamayı ve her gün onunla olmayı seviyorum." diye cevap verdi.