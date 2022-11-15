Lionel Messi: Pep'in Barcelona dönemi olağanüstüydü

Lionel Messi, Barcelona döneminden eski teknik direktörü Pep Guardiola hakkında; "Pep'in Barcelona dönemi olağanüstüydü. O zamanların keyfini daha fazla çıkarmadığım için pişmanım." dedi.

Arjantin ile 2022 Katar Dünya Kupası'na hazırlanan Lionel Messi, Barcelona dönemi ve çocukluk zamanları hakkında açıklamalarda bulundu.

"O zamanların keyfini daha fazla çıkarmadığım için pişmanım"

Barcelona'daki Guardiola dönemi hakkında konuşan Arjantinli süper yıldız; "Pep'in Barcelona dönemi olağanüstüydü. Özel bir jenerasyon yakaladı. O zamanların keyfini daha fazla çıkarmadığım için pişmanım." sözlerini sarf etti.

"Her şeyi çok kolay ve doğal yapıyorduk"

Arjantinli süper yıldız; "Her şeyi çok kolay ve doğal yapıyorduk. Ne yaptığımızı bile kavrayamadık. Zamanın geçmesiyle bunun ne kadar eşsiz olduğunu anladım.

O, hiç şüphesiz ki en iyisi. Maçlara hazırlanma şekli, oyunu görme şekli ve sizinle iletişimi başkaydı." açıklamasında bulundu.

"Okulda tembeldim"

Messi sözlerinin devamında; "Okulda tembeldim, benim için okul her zaman zordu. Futbol ile cezalandırıldım, bu beni okulda başarılı olmaya zorladı ve okulda başarılı oldum. Eşim Antonella'yı yedi yaşından beri tanıyorum.

Ben Barcelona'ya geldiğimde yaşlarımız küçüktü, sürekli iletişim kuramıyorduk. Haftada bir konuşurduk ve bunlar çok kısa sürerdi. Hayatım boyunca aklımda sadece o vardı." dedi.