Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı

Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı

Fransız devi Paris Saint Germain'in kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lionel Messi, ligdeki ilk maçına Reims karşısında çıktı.

Fransa 1. Ligi'nde Paris Saint Germain'in yılın transferi olarak renklerine bağladığı dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, kariyerinde ilk kez farklı bir takımın formasıyla sahaya çıktı.

21 YIL SONRA İLK KEZ BAŞKA BİR TAKIMDA

Yılcar İspanyol devlerinden Barcelona'da 21 yıldır top koşturan Messi, yeni kulübü PSG'nin ligde Reims ile oynadığı karşılaşmada ilk maçına da çıkmış oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

PSG Kulübü, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

PSG formasıyla ilk kez kameraların karşısına geçen Messi'nin, yıllık maaşının vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon euro olacağı öne sürüldü.