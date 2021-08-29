Euro
9.8549
-0.01%
Dolar
8.3517
0.1%
Altın
487.78
0.03%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
409.719
0.54%
EXEN Coin
25.97
-1.29%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı

    Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı

    Fransız devi Paris Saint Germain'in kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lionel Messi, ligdeki ilk maçına Reims karşısında çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 23:23
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 23:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa 1. Ligi'nde Paris Saint Germain'in yılın transferi olarak renklerine bağladığı dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, kariyerinde ilk kez farklı bir takımın formasıyla sahaya çıktı.

    21 YIL SONRA İLK KEZ BAŞKA BİR TAKIMDA

    Yılcar İspanyol devlerinden Barcelona'da 21 yıldır  top koşturan Messi, yeni kulübü PSG'nin ligde Reims ile oynadığı karşılaşmada ilk maçına da çıkmış oldu.

    Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı #1

    2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

    PSG Kulübü, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    PSG formasıyla ilk kez kameraların karşısına geçen Messi'nin, yıllık maaşının vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon euro olacağı öne sürüldü.

    Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı #2

    Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı #3

    Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı #4

    Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı #5

    Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir