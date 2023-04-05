Lionel Messi, PSG'ye veda ediyor

Lionel Messi ile Paris Saint-Germain arasındaki birliktelik sona eriyor.
Fransız spor gazetesi L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre; Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, ayrılık kararı aldı.
Paris'e veda
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli efsane, kariyerine Paris'te devam etmeyecek.
PSG'nin halihazırda Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak zorunda olduğu ve bu nedenle Messi'ye bol sıfırlı bir sözleşme önerilemeyeceği de belirtildi.
Ayrıca, 35 yaşındaki isim, çocuklarının Paris'teki okul kayıtlarını da yenilemedi. Bu da Messi'nin takımdan ayrılacağı haberlerini doğruluyor.
Henry'den destek geldi
Arjantinli futbolcunun Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Thierry Henry, Messi'nin taraftarlar tarafından ıslıklanmasına ilişkin, "Parc des Princes'te Messi'nin ıslıklanmasını duymak utanç verici. 13 gol ve 13 asistle takımın en iyilerinden biri olan Messi'yi ıslıklayamazsınız." dedi.
Öte yandan Henry şu sözleri kullanmıştı:
"Bu söyleyeceklerim bilgi değil ama bir dilek. Barcelona'ya geri dönmeli. Çünkü, olması gerektiği gibi ayrılmadı. Vedasındaki gözyaşları bize bunu gösteriyor."