Lionel Messi, PSG'ye veda ediyor Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin sezon sonunda Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılacağı iddia edildi.

Lionel Messi ile Paris Saint-Germain arasındaki birliktelik sona eriyor.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre; Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, ayrılık kararı aldı.

Paris'e veda

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli efsane, kariyerine Paris'te devam etmeyecek.

PSG'nin halihazırda Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak zorunda olduğu ve bu nedenle Messi'ye bol sıfırlı bir sözleşme önerilemeyeceği de belirtildi.

Ayrıca, 35 yaşındaki isim, çocuklarının Paris'teki okul kayıtlarını da yenilemedi. Bu da Messi'nin takımdan ayrılacağı haberlerini doğruluyor.

Henry'den destek geldi

Arjantinli futbolcunun Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Thierry Henry, Messi'nin taraftarlar tarafından ıslıklanmasına ilişkin, "Parc des Princes'te Messi'nin ıslıklanmasını duymak utanç verici. 13 gol ve 13 asistle takımın en iyilerinden biri olan Messi'yi ıslıklayamazsınız." dedi.

Öte yandan Henry şu sözleri kullanmıştı: