Lionel Messi'den emeklilik açıklaması

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası zaferinin ardından duyduğu şükranı belirten Messi şöyle konuştu:

"Tanrı'ya şükürler olsun ki futbolda başarabileceğim her şeyi başardım. Takım arkadaşlarıma bana verdikleri harika hediyeler için teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz ile federasyonumuz her zaman bizim yanımızdaydı ve biz de her zaman gerektiği gibi davrandık."