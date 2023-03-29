Lionel Messi'den emeklilik açıklaması

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası zaferinin ardından duyduğu şükranı belirten Messi şöyle konuştu:
"Tanrı'ya şükürler olsun ki futbolda başarabileceğim her şeyi başardım. Takım arkadaşlarıma bana verdikleri harika hediyeler için teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz ile federasyonumuz her zaman bizim yanımızdaydı ve biz de her zaman gerektiği gibi davrandık."
"Futbol oynamak bana her zaman keyif verdi"
"Şimdi benim için futbolda kalan vaktimin tadını çıkarmalıyım. Ne kadar süre daha futbol oynarım bilmiyorum ancak kariyerim boyunca futbol oynamak bana her zaman keyif verdi."
866 maçta 707 gol 336 asist yaptı
Kariyeri boyunca 866 maça çıkan Messi, bu maçlarda 707 gol 336 asist kaydetti.