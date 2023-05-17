Liverpool, 4 oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu İngiliz devi Liverpool; Naby Keita, James Milner, Roberto Firmino ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 36 maç sonunda topladığı 65 puanla 5. sırada yer alarak zirveden uzak kalan Liverpool'da ayrılıklar yaşandı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada; Naby Keita, James Milner, Roberto Firmino ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmelerini tamamlamalarının ardından bu yaz takımdan ayrılacağı belirtildi.

Veda töreni yapılacak

Liverpool, ayrıca söz konusu 4 isim için Anfield Road'da bir veda töreni düzenleneceğini duyurdu.

Liverpool'dan ayrılacak isimlerden Roberto Firmino ve Naby Keita'nın adı ülkemizden Galatasaray ile anılıyor. James Milner'ın ise Premier Lig ekiplerinden Brighton'a imza atması bekleniyor.