Liverpool-Arsenal maçında kazanan çıkmadı İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool 2-0 geriye düştüğü mücadelede Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oldu. Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Liverpool'un ev sahipliğinde Anfield Road'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Arsenal, ilk yarıyı önde bitirdi

Arsenal, 8. dakikada Gabriel Martinelli öne geçti. Martinelli, 28'de asisti yaptı ve Gabriel Jesus farkı ikiye çıkarttı.

Liverpool, 42. dakikada Mohamed Salah ile farkı 1'e indirerek soyunma odasına gitti.

Salah, penaltı kaçırdı

İkinci yarıya da baskıyla başlayan Liverpool, 52. dakikada penaltı kazandı. Mohamed Salah, penaltı vuruşunu auta gönderdi. Roberto Firmino, 87. dakikada skora eşitliği getirdi.

Liverpool, zirvenin uzağında kaldı

Arsenal, puanını 73'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Manchester City ile olan farkı 6'ya çıkardı.

Kazanamadığı son 4 lig maçında 2. beraberliği alan Liverpool, puanını 44 yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 4. sıranın 12 puan uzağında kaldı.

Arsenal, gelecek hafta West Ham deplasmanına gidecek. Liverpool ise Leeds United'ın konuğu olacak.