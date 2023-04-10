Liverpool - Arsenal maçında yardımcı hakem, Robertson'a dirsek attı Liverpool-Arsenal maçına yardımcı hakem Constantine Hatzidakis, ev sahibi takımın sol beki Andrew Robertson'a attığı dirsekle damga vurdu.

İngiltere Premier Lig'de dün oynanan ve 2-2 berabere sona eren Liverpool - Arsenal maçına, yardımcı hakem Constantine Hatzidakis damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Liverpool futbolcusu Andrew Robertson, bir pozisyon sonrası Hatzidakis'a öfkeyle yaklaştı ve onu iter gibi göründü.

Robertson'un çenesine vurdu

Yardımcı hakem ise bu tepkiye dirseğini kaldırıp Robertson'ın çenesine vurarak karşılık verdi.

İskoç sol bek, bu olay sonrası itirazları nedeniyle maçın orta hakemi Paul Tierney'den sarı kart gördü.

İngiltere Hakemler Kurulu, olay hakkında soruşturma başlattı ve dirsek atan yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in soruşturma boyunca hiçbir maçta görev almayacağını açıkladı.

"Kariyeri tehlikede"

Bu arada skandal olay İngiliz basınında da geniş yer buldu. Eski Premier Lig hakemi Keith Hackett, konuyla ilgili olarak BBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hatzidakis'in bunu neden yaptığına dair bir bahane bulmaya çalışıyorum. Korku içinde miydi? Olmamalı çünkü çok fazla güvenliğin olduğu korumalı bir ortamda. Vermemesi gereken bir şekilde tepki verdi. Açıkçası soğukkanlılığını kaybetti."

"Bu hareketinden dolayı suçlu bulunursa kariyeri tehlikede. Federasyon'un bu hafta bir toplantı yapmasını ve sorunu hafta sonuna kadar çözmesini istiyorum."

Mark Clattenburg: Hiçbir koşulda fiziksel cevap veremeyiz

Bir başka eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg ise Daily Mail'deki yorumunda, Robertson'ın Hatzidakis ile ilk teması başlatan kişi olduğunu belirtti.