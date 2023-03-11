Liverpool, Bournemouth'a kaybetti Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Vitality Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bournemouth 1-0'lık skorla kazandı. Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golü ise 28. dakikada Philip Billing attı.

Liverpool 5 maç sonra yenildi

Alınan bu galibiyetin ardından 2 maç sonra kazanan Bournemouth puanını 24'e yükseltti. 5 maç aranın ardından kaybeden Liverpool ise 42 puanda kaldı.

Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, Fulham'ı konuk edecek. Bournemouth ise Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.

Salah penaltıyı kaçırdı

Aynı zamanda Premier Lig'de 200. maçına çıkan yıldız futbolcu Salah, ilk kez kullandığı bir penaltı atışından yararlanamadı.

Liverpool'un kazandığı bu penaltı 2022 Nisan ayından bu yana aldığı ilk penaltı oldu.