Liverpool evinde Brentford'u yendi Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool sahasında Brentford'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

Salah, yine 30 gol barajını geçti

Bu golle Muhammed Salah, son 3 sezonda da 30 gol barajına ulaşmayı başardı.

Sezona kötü başlayan Liverpool 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Ayrıca üst üste 6. galibiyetini aldı.

Liverpool, 62 puana yükseldi

Alınan bu sonucun ardından Liverpool puanını 62'ye çıkardı. Brentford ise 50 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Leicester City deplasmanına gidecek. Brentford, West Ham'ı ağırlayacak.