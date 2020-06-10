Liverpool ezeli rakibinin sahasında şampiyon olabilir

21 Haziran Pazar günü oynanacak Merseyside Derbisi'nde Liverpool, şampiyonluğunu ezeli rakibi Everton'ın sahasında ilân edebilir.

Premier Lig'de 2019-20 sezonu yeniden başlarken 21 Haziran Pazar günü Merseyside Derbisi oynanacak.

Everton ve Liverpool arasındaki bu mücadelenin güvenlik gerekçeleriyle başka bir sahada oynaması gündemdeyken ev sahibinin stadı Goodison Park'a izin çıktı.

Seyircisiz oynanacak olan karşılaşma öncesi 25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Kırmızılar, şampiyon olabilmek için yalnızca 6 puana ihtiyaç duyuyor.

30 YILLIK HASRET SONA ERECEK

Ancak bu maçtan önce oynanacak olan maçta Manchester City, Arsenal'e mağlup olursa Liverpool'a şampiyonluk için sadece 3 puan yetecek.

Böylece Liverpool, 30 yıllık lig şampiyonluğu hasretine ezeli rakibi Everton'ın sahasında son verebilir.