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    Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

    Jordan Henderson, İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.07.2020 - 13:42
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    Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

    İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), yılın futbolcusuna karar verdi.

    FWA'dan yapılan açıklamaya göre; Premier Lig şampiyonu Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, 500'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi.

    Henderson'u oylamada, Manchester City'den Kevin de Bruyne, Manchester United'dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti.

    Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü #1

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