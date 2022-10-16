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    Liverpool, Manchester City'i tek golle geçti

    İngiltere Premier Lig'de Liverpool, güçlü rakibi Manchester City'i 1-0 mağlup etti
    • 16.10.2022 - 20:43
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    Liverpool, Manchester City'i tek golle geçti

    İngiltere Premier Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan maçta Liverpool 1-0'lık skorla kazandı ve derin bir nefes aldı.

    Galibiyet golü Salah'dan

    Liverpool'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Salah'ın golünde asisti kaleci Alisson yaptı.

    Liverpool, Manchester City i tek golle geçti #1

    Klopp, kırmızı kart gördü

    Karşılaşmanın 86. dakikasında hakeme sinirlenen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp kırmızı kart gördü.

    Liverpool, Manchester City i tek golle geçti #2

    Salah, Gerard'ı geçmeyi başardı

    Hafta içi Liverpool'un Rangers'ı deplasmanda 7-1 yendiği maçta 6 dakikada hat-trick yapan ve rekor kıran Muhammed Salah, Manchester City karşısında da galibiyeti getiren golü attı ve 3 puanı getirdi.

    Muhammed Salah, Premier Lig'de 120 gol atan Steven Gerrard'ı geçerek, 121 golle Liverpool'un en golcü ikinci ismi oldu. 128 golle lider durumda olan Robbie Fowler'a bir adım daha yaklaştı.

    Liverpool, Manchester City i tek golle geçti #3

    Liverpool puan farkını 10'a indirdi

    Liverpool bu galibiyetin ardından puanını 13'e yükseltti ve 23 puanlı Manchester City ile arasındaki farkı 10'a düşürdü. Arsenal ise 27 puanla Manchester City'nin 4 puan önünde haftayı lider kapattı.

    İngiltere Premier Lig'de çarşamba günü Liverpool, West Ham United'ı ağırlayacak ve hafta sonu ise Nottingham Forrest'a konuk olacak. Manchester City, cumartesi günü Brighton'ı ağırlayacak.

    Liverpool, Manchester City i tek golle geçti #4

    Liverpool, Manchester City i tek golle geçti #5

    Liverpool, Manchester City i tek golle geçti #6


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