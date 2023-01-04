Liverpool'a Van Dijk'tan kötü haber

Premier Lig maçında Brentford karşısında sakatlanarak oyun kenarına gelen Liverpool'un 31 yaşındaki stoperi van Dijk'ın sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu öğrenildi.

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta maçında Brentford ile deplasmanda karşılaşan ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Liverpool'a Hollandalı yıldız Virgil van Dijk'tan kötü haber geldi.

Sakatlığı daha ciddi çıktı

Athletic'te yer alan habere göre, Hollandalı savunma oyuncusunun harmstring kas grubundan sakatlık geçirdiği ve durumunun beklenenden daha ciddi olduğu belirtildi.

Dijk, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak kenara gelip yerini Joel Matip'e bırakmıştı.

"Ağrı hissetti ve kenara geldi"

Brentford maçının ardından sakatlık hakkında konuşan Liverpool çalıştırıcısı Jürgen Klopp, "Virgil biraz ağrı hissetti ve kenara geldi. Ancak iyi durumda olduğunu söyledi. Herhangi bir risk almak istemedim." ifadelerini kullanmıştı.