Livingston kalecisinin kaderi, Twitter anketine bağlı

Livingston'ın resmi twitter hesabından oylama yapan İskoç kulübü, çıkacak sonuca göre Maley'le yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.
48 SAAT İÇİNDE OY VERİLECEK
48 saat boyunca sürecek olan ankete 4 saatte 90 bin oy verilirken, katılanların yüzde 65'i Gary Maley'nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı.
"Sizlere kaleci Gary Maley'nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz" diyerek anketi başlatan Livingston, "Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.