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    Loris Karius, Premier Lig'e döndü

    Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius, yeniden İngiltere'ye döndü. Newcastle United'ın Alman kaleciyle transferde anlaştığı duyuruldu.
    • 08.09.2022 - 14:43
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    Loris Karius, Premier Lig'e döndü

    Türkiye'de yakın dönemde kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşandı. Alman kalecinin İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaştığı iddia edildi.

    Ada basınında yer alan haberlere göre; Newcastle United, serbest oyuncu pozisyonunda olan Karius ile anlaştı. 29 yaşındaki eldiven, sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak.

    Loris Karius, Premier Lig e döndü #1

    Union Berlin'de de tutunamadı

    Alman kaleci 2016 yılında Mainz'dan Liverpool'a transfer olmuş ancak; daha sonra Merseyside ekibinde gözden düşmüştü. 2018 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı kaybedilen hatasıyla hatırlanan Karius daha sonra Beşiktaş ve Union Berlin'de kiralık oynadı.

    Liverpool'un kapıları kapattığı Karius, Union Berlin'de de tutunamamıştı. Fransız takımlarıyla anılan Karius, sözleşmesi bittikten sonra serbest kalmıştı.

    Loris Karius, Premier Lig e döndü #2

    Beşiktaş performansı

    Beşiktaş formasıyla toplam 67 maça çıkan Karius, kalesinde 95 gol gördü. Siyah-beyazlılardan olaylı ayrılan Alman kaleci, Beşiktaş'ta 1.4 gol yeme ortalamasıyla oynamıştı.


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